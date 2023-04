Helene Fischer bei Rock am Ring? Dieser Hollywood-Megastar will mit ihr auftreten!

Deutschland - Das wäre eine Sensation in der Musik-Welt: Ein weltberühmter Schauspieler und Musiker hat niemand Geringeren als Helene Fischer (38) dazu eingeladen, mit ihm bei "Rock am Ring" aufzutreten! Ob daraus etwas wird?

Jack Black (53) tritt dieses Jahr wieder mit "Tenacious D" bei "Rock am Ring" auf. Bekommt er dabei prominente Unterstützung? © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Das kuriose Kooperations-Angebot stammt von Jack Black (53)! Der Hollywood-Schauspieler ist nicht nur für Filme wie "School of Rock", "Jumanji" oder "Kung Fu Panda" bekannt, sondern singt nebenbei auch noch in seiner eigenen Rockband.

Gemeinsam mit dem begnadeten Gitarristen Kyle Gass (62) bildet er "Tenacious D" und die zwei haben es schon auf die ganz großen Bühnen geschafft: vom Madison Square Garden in New York City bis zu Deutschlands größten Festivals wie "Rock im Park" und "Rock am Ring".

Bei den beiden Letzteren wird die witzige Band auch dieses Jahr am 2. und 3. Juni wieder zu den Main-Events gehören - und theoretisch könnte sie dabei Unterstützung von Schlager-Queen Fischer bekommen!

Das hat Jack Black nun zumindest in einem aktuellen "Bild"-Interview vorgeschlagen. In dem Gespräch mit der Boulevard-Zeitung ging es nicht nur um den neuen "Super Mario Bros. Film", in dem der 53-Jährige dem Bösewicht "Bowser" seine Synchronstimme leiht, sondern auch um seine Leidenschaft für Musik.

Dabei erklärte er, dass ihm das Schlager-Genre absolut nicht fremd sei. "Schlager kenne ich natürlich auch", so Black und dann machte er eine verheißungsvolle Vorhersage: "Vielleicht kommt Helene Fischer zu uns auf die Bühne!"