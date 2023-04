Helene Fischer euphorisch: Ihre Tour startet endlich, doch es gibt Fragen

Dafür gibt es mittlerweile aber auch schon Ersatztermine: Die Auftritte in der Hansestadt finden vom 10. bis 12. Mai statt. Die Fans in Köln müssen sich noch bis zum Spätsommer gedulden, hier wird die 38-Jährige vom 25. August bis 2. September auf der Bühne stehen .

Eigentlich sollte ihr Tournee schon am 21. April starten, doch der Unfall bei den Proben hatte sie ausgebremst, sodass alle ihr Konzerte in Bremen und Köln verschoben werden mussten.

"In ein paar Tagen sehen wir uns, denn ich hab grünes Licht vom Arzt bekommen", schrieb sie dazu.

"Ich freu mich wahnsinnig auf euch. Ich hoffe, ihr seid dabei. Yes!", ballt sie, wie zum Sieg, die Faust.

Sichtlich aufgeregt wandte sich die Sängerin jetzt in einem Instagram-Video an ihre Fans. " Hamburg , wir nehmen einen zweiten Anlauf und jetzt hält mich wirklich nichts mehr auf", verkündete sie die Botschaft freudestrahlend, während hinter ihr die Proben in vollem Gange waren.

Die Schlagersängerin ist bekannt für ihre spektakulären Bühnenshows. © Angelika Warmuth/dpa

Dass nicht nur die "Atemlos"-Sängerin begeistert ist über diese Entwicklung, ist auch in den Kommentaren unter dem Post nicht zu übersehen.

Doch einige Follower scheinen sich auch ein wenig zu wundern. So fragt eine Userin, ob denn ein Rippenbruch so schnell verheilt sein könne.

Eine andere zieht das ebenfalls in Zweifel und vermutet: "Denke, an den Gerüchten um schlechte Kartenverkäufe war durchaus was dran...". Dennoch freue sie sich auf das Konzert.

Helenes behandelnder Arzt wird sicher wissen, was er tut und so können sich jetzt alle Fans wieder voll und ganz auf ihre Vorfreude konzentrieren. Insgesamt wird die Sängerin 71 Konzerte in 14 Städten spielen.