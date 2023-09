Helene Fischer feiert Schlager-Spektakel, plötzlich wendet sie sich emotional an ihre Mutter

Helene Fischer (39) richtete bei einem Bühnen-Auftritt vor Publikum ein paar bewegende Worte an ihre Mutter. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Während eines Konzerts richtete die 39-Jährige, die bereits selbst eine Tochter hat, deshalb ein paar bewegende Worte an ihre geliebte Mama - das zeigen Videoaufnahmen eines Fans auf TikTok:

"Mama, ich weiß, was du fühlst, und ich weiß mittlerweile, wie es ist, dass man sich Sorgen macht", sagte Fischer darin rührselig.

Weiterhin versicherte sie ihrer Mutter im Publikum eindringlich: "Ich bin niemals leichtsinnig, ich gehe niemals leichtsinnig an irgendwelche Dinge heran. Aber das ist einfach für mich als Künstlerin so wertvoll, gerade jetzt in diesen Jahren. Wer weiß, ob ich mit 60 nicht einfach nur dasitzen möchte und einfach für euch singen möchte."

Am Ende der öffentlichen Ansprache beteuerte die Musikerin mit Nachdruck: "Mach dir keine Sorgen, Mama, es ist alles gut, es ist alles sicher!" Erst im Frühling hatte sich Helene Fischer bei Proben für einen Auftritt die Rippe gebrochen, im Juni verletzte sich die Künstlerin bei einer Akrobatik-Einlage im Gesicht.