Helene Fischer zurück aus der Babypause: "Lebe zurzeit ein komplett anderes Leben"

Berlin - Das ist selbst für die erfahrene Schlager-Queen neu: Für ihren ersten Auftritt nach der Babypause hat Helene Fischer (41) auf Proben verzichtet. Doch das merkte man ihr in der ARD-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" im Berliner Velodrom nicht an.

Helene Fischer (41) geht im Sommer auf große Open-Air-Tournee. © IMAGO / Future Image

"Das ist für sie eine ungewohnte Situation, denn normalerweise bereitet sie sich akribisch auf jedes noch so kleine Detail vor", sagte Moderator Florian Silbereisen (44), ehe die Schlager-Queen die Bühne betrat.

"Mir geht es fantastisch", sagte die 41-Jährige, nachdem sie "Genau dieses Gefühl" gesungen hatte.

Die Hit-Garantin hatte im Sommer vorigen Jahres die Geburt ihrer zweiten Tochter bekannt gegeben und angekündigt, sich Zeit für ihre Familie zu nehmen.



"Ich habe mich sehr auf diesen Abend gefreut. Ich lebe zurzeit ein komplett anderes Leben, aber das ist ein wunderschöner Ausflug heute."

Und dieser lohnte sich gleich so richtig. Zusammen mit Silbereisen erhielt die Sängerin für ihr Duett "Schau mal herein" den Preis für den Hit des Jahres 2025.