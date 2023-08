Helene Fischer und ihr Mann Thomas Seitel: Dieses Foto hat Seltenheitswert

Den Schnappschuss (links) teilte Helenes Akrobatin Michelle. Es zeigt alle vertraut miteinander. © Montage: Screenshot/Instagram/michellereneed, Marcus Brandt/dpa

Die Sängerin feierte am Samstag ihren 39. Geburtstag. Und auch ihre Crew, mit der sie normalerweise auf Tour ist, dachte an ihrem Ehrentag an Helene.

Michelle Renee Derstine (38) ist eine der Akrobatinnen vom Cirque du Soleil. Sie teilte am Samstag einen Schnappschuss, "um diesem wundervollen Menschen" zu gratulieren.

Auf dem Foto strahlen sie, eine Freundin und eben Helene und Thomas um die Wette.



Das Paar hält seine Beziehung normalerweise aus den Medien heraus. Ende 2021 sollen die beiden sich das Ja-Wort gegeben haben, kurz bevor Helene die gemeinsame Tochter zur Welt brachte.

Auf dem Foto, was die Akrobatin nun teilte, sieht man deutlich den Ehering an Thomas' Finger.

Seit Ende 2018 ist die Beziehung der beiden öffentlich, nachdem die Trennung von ihrem vorigen Partner Florian Silbereisen (42) bekannt wurde.