Helene Fischer: "Wenn Botox hilft, ist das völlig legitim"

München - Helene Fischer (41) spricht offen über den Umgang mit Schönheitskorrekturen und einen neuen Vibe.

Helene Fischer (41) lehnt Schönheitskorrekturen mit kosmetischen Mitteln nicht kategorisch ab. © Peter Kneffel/dpa

"Wenn Botox oder Filler helfen, sich in der eigenen Haut wohler zu fühlen, ist das völlig legitim", sagte die "Atemlos"-Sängerin der Zeitschrift "Gala".

Aber: "Ich finde es ganz schön, wenn man Menschen das Alter ansieht."

Allzu weitgehende Eingriffe lehnt die 41-Jährige aber für sich selbst ab. "Als Sängerin transportiere ich Emotionen – im Gesicht, in jeder Nuance. Wenn ich da zu viel glätten würde, hätte ich Sorge, an Glaubwürdigkeit zu verlieren", gab die Musikerin zu. "Ich möchte, dass mein Publikum meine Gefühle lesen kann, wenn ich singe."

Fischer kehrt nun wieder aus der Babypause zurück, nachdem sie im Sommer die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht hatte.

Wie sie der "Gala" verriet, fand Fischer in dieser Zeit zu einer neuen Gelassenheit: "Mit den Jahren wächst eine innere Ruhe – und die Balance zwischen dem jungen Wilden in mir und der Freiheit, nicht mehr alles mitmachen zu müssen. Ich kann klarer Nein sagen, bin insgesamt entspannter."