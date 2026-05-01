Talkshow-Premiere: Darüber sprechen Helene Fischer und Florian Silbereisen
Hamburg - Besondere Premiere in der "NDR Talk Show"! Am Freitagabend (22 Uhr/NDR) sind Schlagerstar Helene Fischer (41) und Moderator Florian Silbereisen (44) erstmals gemeinsam in einer Talkshow zu sehen. Die Folge wurde vorab aufgezeichnet.
"Wir standen ganz oft zusammen auf der Bühne, aber wir saßen noch nie nebeneinander. Das liegt vielleicht am Alter, dass wir jetzt sitzen müssen", witzelt Silbereisen, der wie seine Ex-Partnerin schon seit mehr als zwei Jahrzehnten im Rampenlicht steht, in der Sendung.
Fischer offenbart, dass sie nicht das Gefühl habe, schon seit 20 Jahren auf der Bühne zu stehen. "Ich habe wirklich jedes Konzertchen, jedes Bierfest, jeden kleinen Marktstand irgendwie auch mitgenommen und habe dadurch auch meine Erfahrungen gesammelt. Das war ganz wichtig und eine sehr lehrreiche Zeit", so die zweifache Mama über ihre Anfänge.
Nach der Geburt ihres zweiten Kindes im Sommer wieder auf Tour zu gehen, davor habe sie Respekt. "Ich glaube, ich werde nur heulen. Ich bin wahnsinnig emotional zur Zeit", verdeutlicht die 41-Jährige. Sie sei dafür bekannt, sehr diszipliniert zu sein, tue sich dieses Mal aber "wahnsinnig schwer", unterstreicht Fischer.
Kurios: Die Sängerin verrät, dass sie einige ihrer Songs selbst gar nicht mehr auf dem Schirm hat! "Es gibt einen Sender, der nennt sich Radio Helene oder so, mein Mann [Thomas Seitel, Anm. d. Red.] macht das immer an. Dann kommen da manchmal Lieder zum Vorschein, die kenne ich gar nicht mehr", schmunzelt der Mega-Star.
Florian Silbereisen und Helene Fischer brauchen Druck, um abzuliefern
Auch Silbereisen teilt Kurioses - und spricht über seine morgendliche Aufsteh-Routine: "Spätestens um vier, halb fünf muss ich mittlerweile ja irgendwann auf die örtlichen Wasserspiele, und dann bin ich ja eh schon wach, dann kann ich ja gleich loslegen."
Der 44-Jährige verrät zudem, dass er über seine Ex-Freundin zum "Traumschiff" gekommen sei. Nachdem Fischer dort vor Jahren mal eine Gastrolle gespielt habe, habe er sich selbst bei den Machern ins Gespräch gebracht. Heute ist er regelmäßig als Kapitän zu sehen.
"Man ist sehr viel unterwegs, (…) ich liebe es, dass ich das erleben darf, aber die Reiserei - um so mehr ich weg bin, um so mehr merke ich mittlerweile auch, wie schön es daheim ist", offenbart der Moderator, der zudem alles andere als gut im Koffer packen sei.
Was Silbereisen und Fischer neben der gemeinsamen Vergangenheit eint? Sie brauchen Druck, zum Beispiel um Texte zu lernen. "Wenn es dann drauf ankommt, und da sind wir uns tatsächlich sehr ähnlich, dann hilft es nichts, dann lernen wir nachts, und dann wird abgeliefert", betont die 41-Jährige.
Titelfoto: NDR/Uwe Ernst