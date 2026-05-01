Talkshow-Premiere: Darüber sprechen Helene Fischer und Florian Silbereisen

Schlagerstar Helene Fischer (41) und Moderator Florian Silbereisen (44) sind am Freitagabend gemeinsam in der "NDR Talk Show" zu sehen. © Lenthe-Medien

"Wir standen ganz oft zusammen auf der Bühne, aber wir saßen noch nie nebeneinander. Das liegt vielleicht am Alter, dass wir jetzt sitzen müssen", witzelt Silbereisen, der wie seine Ex-Partnerin schon seit mehr als zwei Jahrzehnten im Rampenlicht steht, in der Sendung.

Fischer offenbart, dass sie nicht das Gefühl habe, schon seit 20 Jahren auf der Bühne zu stehen. "Ich habe wirklich jedes Konzertchen, jedes Bierfest, jeden kleinen Marktstand irgendwie auch mitgenommen und habe dadurch auch meine Erfahrungen gesammelt. Das war ganz wichtig und eine sehr lehrreiche Zeit", so die zweifache Mama über ihre Anfänge.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes im Sommer wieder auf Tour zu gehen, davor habe sie Respekt. "Ich glaube, ich werde nur heulen. Ich bin wahnsinnig emotional zur Zeit", verdeutlicht die 41-Jährige. Sie sei dafür bekannt, sehr diszipliniert zu sein, tue sich dieses Mal aber "wahnsinnig schwer", unterstreicht Fischer.

Kurios: Die Sängerin verrät, dass sie einige ihrer Songs selbst gar nicht mehr auf dem Schirm hat! "Es gibt einen Sender, der nennt sich Radio Helene oder so, mein Mann [Thomas Seitel, Anm. d. Red.] macht das immer an. Dann kommen da manchmal Lieder zum Vorschein, die kenne ich gar nicht mehr", schmunzelt der Mega-Star.