"Nehme vieles intensiver wahr": Helene Fischer spricht über ihre Rolle als Mutter
Inning am Ammersee - Helene Fischer (41) ist Mutter von zwei Töchtern, ihr zweites Kind kam im Sommer 2025 zur Welt. In ihrer Rolle als Zweifach-Mama blüht die Sängerin komplett auf und diese hat sich auch auf ihre Persönlichkeit ausgewirkt.
Im Interview mit "Krone" verrät die Schlager-Ikone, wie "sensibler" sie durch die Mutterschaft geworden ist. So nehme sie inzwischen alles viel "intensiver wahr".
So habe sich der Blick auf ihre innere Kraft durch die Geburt ihrer Töchter sehr verändert. "Mit meiner Rolle als Mutter ist mir noch bewusster geworden, dass ich nicht nur für meine Töchter, sondern auch für viele junge Frauen ein Vorbild bin."
Diese Verantwortung spüre die 41-Jährige sehr: "Gleichzeitig bin ich gelassener geworden und vertraue mehr auf mich selbst und meine innere Stimme."
Ihre Persönlichkeit auf der Bühne unterscheide sich sehr von ihrer privaten Art: "Privat bin ich eher ruhig und genieße die Stille – gleichzeitig kann ich auf der Bühne dieses Feuer entfachen", so Fischer.
Helene Fischers Ritual vor einem Konzert
Diese besondere Ausgeglichenheit zeigt sie auch live auf die Bühne – vor allem bei ihrer 360-Grad-Tour, wenn sie, wie am 11. Juli im Wiener Ernst-Happel-Stadion, mitten im Publikum steht und von allen Seiten Energie aufnimmt.
"Unmittelbar vor dem Konzert wird es bei mir im Innersten ganz ruhig. Ich nehme mir einen kleinen Moment für mich, um runterzukommen, weil davor so viel passiert – Proben, Soundcheck etc."
So sei die Schlagersängerin "kein zwiegespaltener Mensch, sondern eine Persönlichkeit mit zwei Seiten."
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa