"Nehme vieles intensiver wahr": Helene Fischer spricht über ihre Rolle als Mutter

Inning am Ammersee - Helene Fischer (41) ist Mutter von zwei Töchtern, ihr zweites Kind kam im Sommer 2025 zur Welt. In ihrer Rolle als Zweifach-Mama blüht die Sängerin komplett auf und diese hat sich auch auf ihre Persönlichkeit ausgewirkt.

Helene Fischer (41) spricht über ihre Mutterrolle. © Peter Kneffel/dpa

Im Interview mit "Krone" verrät die Schlager-Ikone, wie "sensibler" sie durch die Mutterschaft geworden ist. So nehme sie inzwischen alles viel "intensiver wahr".

So habe sich der Blick auf ihre innere Kraft durch die Geburt ihrer Töchter sehr verändert. "Mit meiner Rolle als Mutter ist mir noch bewusster geworden, dass ich nicht nur für meine Töchter, sondern auch für viele junge Frauen ein Vorbild bin."

Diese Verantwortung spüre die 41-Jährige sehr: "Gleichzeitig bin ich gelassener geworden und vertraue mehr auf mich selbst und meine innere Stimme."

Ihre Persönlichkeit auf der Bühne unterscheide sich sehr von ihrer privaten Art: "Privat bin ich eher ruhig und genieße die Stille – gleichzeitig kann ich auf der Bühne dieses Feuer entfachen", so Fischer.