Soll das Helene Fischer sein? Fans empört über neues Cover

Berlin - Soll das wirklich Helene Fischer (41) sein?! Das dürften sich viele Fans fragen, wenn sie das neue Cover der deutschen "InStyle" sehen. Darauf ist die sonst für ihre Natürlichkeit gefeierte Schlager-Queen als Hollywood-Diva inszeniert - jedoch sichtlich verändert.

KI oder Kunst? Das "InStyle"-Cover (links) von Helene Fischer, die am Mittwoch ihren Tourauftakt in Dresden feierte, sorgt für heftige Diskussionen. © Montage: InStyle Germany, Eric Münch

In den sozialen Medien hagelte es ordentlich Kritik für die Modestrecke: "Helene ist so eine hübsche Frau, aber diese Bilder sind gruselig!!", schrieb ein Nutzer auf Instagram. "Ist das Helene Fischer oder sind das KI-generierte Bilder? Für mich sieht's nach Letzterem aus. Geht gar nicht", kommentierte ein anderer.

In der Tat wurden für die Fotos "klassisches Handwerk mit moderner Technologie kombiniert", erklärte das Modemagazin in einem Post.

Armin Morbach (54), der die "Atemlos durch die Nacht"-Sängerin ablichtete, verteidigte die Bilder. "Fotografie lebt von Inszenierung, Rollen und kreativen Interpretationen", erklärte der Fotograf auf Instagram.

"Interessant ist, dass Veränderungen oder neue kreative Wege bei manchen Stars als mutig und innovativ gelten, während bei anderen sofort kritisiert oder bewertet wird." Die Heftigkeit einiger Reaktionen hätte ihn überrascht.