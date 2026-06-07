07.06.2026 08:31 Hella von Sinnen packt über exzessive Alkoholsucht aus: "Dafür hasse ich den Suff"

Moderatorin und TV-Kultfigur Hella von Sinnen hat über ihren jahrelangen Kampf gegen den Alkohol gesprochen und dabei ein drastisches Fazit gezogen.

Von Maurice Hossinger

Köln - Jahrelang hat Hella von Sinnen (67) Millionen Zuschauer vor den Bildschirm gezogen und sich so zur TV-Kultfigur gemausert. Jetzt hat die Moderatorin aber offen über ihren Kampf gegen die Alkoholsucht gesprochen und dabei harte Details verraten.

Insbesondere mit Dirk Bach (51†) war Hella von Sinnen (67) vor und hinter der Kamera ein Herz und eine Seele. © picture-alliance/ dpa Zusammen mit Hugo Egon Balder (76) war die 67-Jährige DAS Gesicht von "Genial daneben" - allerdings hat sich hinter der Kamera ein jahrelanger Kampf mit sich selbst abgespielt. In BILD hat Hella von Sinnen deshalb erstmals ausgepackt. "Ich habe seit meinem zwölften Lebensjahr richtig gesoffen. Es war Teil des Künstlerlebens. Premieren, Tourneen, Nächte. Ich bereue vieles." Besonders ihr alkoholisiertes Auftreten gegenüber anderen würde sie heute rückgängig machen wollen. "Ich bereue meine unverschämte, arrogante Art, die ich im Suff Menschen gegenüber an den Tag gelegt habe", offenbart sie. Promis & Stars Schlüpfriger Talk von Samira Yavuz: Darauf steht sie im Bett überhaupt nicht Nach all den Jahren zieht sie ein knallhartes Fazit, steht mit Alkoholkonsum seitdem auf Kriegsfuß. "Dafür hasse ich den Suff." Mittlerweile geht es der langjährigen Freundin von Dirk Bach (†51) aber deutlich besser. Bereits seit einiger Zeit ist sie aber deutlich bewusster unterwegs. "Ich bin jetzt so herrlich nüchtern."

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