"Letzter Bulle"-Star Henning Baum rettet Frau bei Dreharbeiten das Leben

Henning Baum (50, r.) unterhält sich bei den Dreharbeiten zur Sendung mit Mitarbeitern des DRK Essen. © RTL/DPA

Die dramatischen Szenen sind am Donnerstag ab 20.15 Uhr beim neuen "Einsatz für Henning Baum" - Special zu sehen.

Baum, der als junger Mann eine Rettungssanitäter-Ausbildung gemacht hat, arbeitete unter anderem bei der bayerischen Luftrettung mit.

Da wurde sein Team in ein Pflegeheim gerufen. Dort lag eine Seniorin auf dem Fußboden, bewusstlos und in schlechtem Zustand, keine Atmung erkennbar. Der 50-Jährige in der Sendung: "Ich hab im ersten Moment gedacht: Das ist ernst hier - und vermutlich geht es nicht gut aus."

Er habe am Körper einen Druckpunkt für Reanimation gesucht: "Ich habe fünf bis sechs Mal gedrückt, und dann kam die plötzlich wieder." Die Frau wurde im Rettungswagen aufgenommen. Sie konnte bald wieder lächeln.

"Sind Sie der aus dem Fernsehen?", fragte sie Baum. "Krimi?"