 1.000

Henry Hübchen spricht Klartext: "Berlin ist verwahrlost"

Henry Hübchen kennen viele als Charakterkopf in zahlreichen Komödien und hadert mit seiner Heimatstadt Berlin.

Von Wilhelm Pischke

Berlin - Schauspieler Henry Hübchen (78) hadert mit seiner Heimatstadt Berlin.

Schauspieler Henry Hübchen (78) mag die Ostsee mehr
Schauspieler Henry Hübchen (78) mag die Ostsee mehr  © Annette Riedl/dpa-Zentralbild/dpa

"Berlin ist mit sich selbst überfordert", sagte der 78-Jährige dem "Berliner Kurier." Ob Infrastruktur, Wohnungsbau, Integration, Schulen, nicht erreichbare Ämter: Jeden Tag kämen neue Baustellen hinzu.

"Die Welt steht Kopf und Berlin ist verwahrlost", so Hübchen. Inzwischen verbringe er die meiste Zeit des Jahres an der Ostsee, mit viel Müßiggang.

In Berlin erlebe er "eine aggressive Grundstimmung in den öffentlichen Räumen, besonders wenn Fahrrad-, Roller- und Autofahrer sich begegnen", sagte der Schauspieler.

Drei Jahre nach TV-Romanze: Ex-Bachelor Dominik Stuckmann und Anna sind verlobt!
Promis & Stars Drei Jahre nach TV-Romanze: Ex-Bachelor Dominik Stuckmann und Anna sind verlobt!

Zudem ärgern ihn "mit Betonschwellen markierte Fahrradwege, die zum auf die Schnauze fallen und zu gebrochenen Autofelgen einladen."

Hübchen wurde 1947 in Berlin-Charlottenburg geboren. Als er zwei Jahre alt war, siedelte seine Familie in den sowjetischen Sektor der Stadt über. Er erlebte dann die DDR von der Gründung bis zum Mauerfall.

Titelfoto: Annette Riedl/dpa-Zentralbild/dpa

Mehr zum Thema Promis & Stars: