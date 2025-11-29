Henry Hübchen spricht Klartext: "Berlin ist verwahrlost"

Berlin - Schauspieler Henry Hübchen (78) hadert mit seiner Heimatstadt Berlin .

Schauspieler Henry Hübchen (78) mag die Ostsee mehr © Annette Riedl/dpa-Zentralbild/dpa

"Berlin ist mit sich selbst überfordert", sagte der 78-Jährige dem "Berliner Kurier." Ob Infrastruktur, Wohnungsbau, Integration, Schulen, nicht erreichbare Ämter: Jeden Tag kämen neue Baustellen hinzu.

"Die Welt steht Kopf und Berlin ist verwahrlost", so Hübchen. Inzwischen verbringe er die meiste Zeit des Jahres an der Ostsee, mit viel Müßiggang.

In Berlin erlebe er "eine aggressive Grundstimmung in den öffentlichen Räumen, besonders wenn Fahrrad-, Roller- und Autofahrer sich begegnen", sagte der Schauspieler.

Zudem ärgern ihn "mit Betonschwellen markierte Fahrradwege, die zum auf die Schnauze fallen und zu gebrochenen Autofelgen einladen."