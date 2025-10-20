Gewusst? Darum trägt Herbert Grönemeyer auffallende Brillen

Herbert Grönemeyer (69) sieht sich ungern im Spiegel an © Rolf Vennenbernd/dpa

Er habe zu Hause etwa keinen Spiegel über seinem Waschbecken, sondern nur an der Seite, sagte Grönemeyer, der jetzt sein zweites Unplugged-Album "Unplugged 2 - Von allem anders" herausgebracht hat. "Ich muss dann immer dort hingehen, wenn ich gucken will".

Der in Bochum aufgewachsene Künstler sagte auch: "Ich bin froh, wenn ich mich so wenig wie möglich ansehen muss. Wenn es dann mal sein muss, dann am besten geschminkt und vernünftig angezogen". Auf den Plattformen Tiktok und Instagram postet Grönemeyer gelegentlich Videos, in denen er sein Outfit präsentiert.

Wieso Grönemeyer gerne auffällige Brillen trägt

Diese "Outfit-Checks" seien für ihn eine Form vom "fröhlichen Rumgealbern", sagte er.

"Ich schaue mir jetzt aber nicht die Kommentare unter diesen Videos dazu an. Ich gucke mich selbst auch nicht besonders gerne an, es sei denn, ich mache diese Outfit-Checks, das ist schon okay. Ansonsten neige ich nicht dazu, ständig in einen Spiegel zu gucken".