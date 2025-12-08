Grönemeyer haut einen raus: Dieses Datum sollten sich Herbie-Fans dringend merken

Köln - Für 2027 hat Herbert Grönemeyer (69) eine große Arena-Tour in Deutschland und Österreich angekündigt.

Kult-Musiker Herbert Grönemeyer (69) kehrt mit einer neuen Arena-Tour auf die große Bühne zurück. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wir freuen uns riesig!", schrieb der Musiker am Montag auf Instagram.

Der Tourauftakt ist am 27. Mai 2027 in Kiel. Weitere Stationen sind München, Hamburg, Dortmund, Köln, Stuttgart und schließlich Wien.

Geplant sei ein umfangreiches Programm mit Songs aus verschiedenen Schaffensphasen, darunter Titel wie "Bochum", "Mensch", "Flieg" und "Sekundenglück", hieß es in der Ankündigung auf Eventim.

Zuletzt hatte Grönemeyer mit seinen Unplugged-Auftritten große Erfolge gefeiert. Die Tickets der "mittendrin - akustisch"-Tour, die noch bis Anfang 2026 läuft, waren in Rekordzeit ausverkauft.

Im Februar 2026 finden weitere acht Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt.