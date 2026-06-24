Herbert Grönemeyer gibt WM-Tipp ab: Das ist für das DFB-Team drin

Berlin - Herbert Grönemeyer (70) sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft weit vorn - falls sie eine mögliche Feuerprobe im Achtelfinale besteht.

Herbert Grönemeyer (70) ist zuversichtlich. © Annette Riedl/dpa

Wenn Frankreich, einer der Top-Favoriten im Turnier, der Gegner werde und die deutsche Elf das Team besiegt, sei sie "finaltauglich", sagte Grönemeyer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Doch die Mannschaft rund um Kylian Mbappé (27), Michael Olise (24) und Ousmane Dembélé (29) sei schon "harter Tobak".

"Aber gleichzeitig, wenn sie sich warmgespielt haben, sind Wirtz, Nmecha und Havertz und Musiala und alle zusammen auch nicht schlecht", sagte der Sänger über die deutschen Nationalspieler. "Insofern ist alles drin."