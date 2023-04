Herbert steht auf Hip-Hop: Im Hause Grönemeyer läuft Nina Chuba auf Heavy Rotation!

Ende März hat Herbert Grönemeyer (67) sein neues Album "Das ist los" veröffentlicht. © Sina Schuldt/dpa

Von wegen altes Eisen: Mit seiner aktuellen "Was Herbert hört"-Playlist auf Spotify beweist die deutsche Poplegende, dass er noch immer am Puls der Zeit ist, was neue Musikentwicklungen angeht.

Das ewige Vorbild des 67-Jährigen dürfte zwar weiter der US-amerikanische Liedermacher und Popsatiriker Randy Newman (79, "Short People") bleiben, mit dem Grönemeyer etwa die einzigartige Stimme verbindet.

Doch wie die zehn Songs der Playlist mit rund 32 Minuten Spielzeit zeigen, kann der gebürtige Bochumer auch dem Sound der jungen Wilden in der deutschsprachigen Popmusik durchaus etwas abgewinnen.

Mit dabei ist etwa Nina Chuba (24), die im Sommer 2022 mit ihrer Hit-Single "Wildberry Lillet" so richtig durchstartete und innerhalb kürzester Zeit Millionen Views auf YouTube sammelte.

Für seine Playlist wählte Grönemeyer den Song "Solo" aus, in dem Nina Chuba mit Zeilen wie "Solo, solo / Ich ganz alleine im Strobo / Komplett am Abdriften, Tokyo" durchgefeierte Nächte im Club besingt.

Überhaupt: Wer hätte gedacht, dass Herbert Grönemeyer ein Rap-Fan ist? So packte der Sänger unter anderem auch den 2020er-Sommerhit "Airwaves" des jungen Kreuzbergers Pashanim (23) mit auf die Liste.

Mit seinem Tech-House-Einfluss und dem Video im Retro-2000er-Look bringt der Track das Lebensgefühl der jüngeren Generation wie kaum ein anderer auf den Punkt.