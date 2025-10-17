Nach 30 Jahren: Herbert Grönemeyer haut neues Unplugged-Album raus

Herbert Grönemeyer zählt zu den größten Künstlern der deutschen Popmusik. Jetzt veröffentlicht er ein neues Unplugged-Album.

Von Sabrina Szameitat, Simone A. Mayer Berlin - Herbert Grönemeyer (69) hat Generationen von Konzertgängern geprägt. Er ist eine Art Konsenskünstler, auf den sich Tausende Menschen einigen können. Nun legt er nach. Unter dem Titel "Unplugged 2 - Von allem anders" bringt der in Bochum aufgewachsene Musiker jetzt seine zweite Unplugged-Platte heraus.

30 Jahre ist es her, da brachte Herbert Grönemeyer (69) sein erstes Unplugged-Album auf den Markt. © Rolf Vennenbernd/dpa Darauf zu hören sind Songs, die nach 1995 erschienen sind - also nach seinem ersten derartigen Album, das bei MTV-Unplugged entstanden war und 1995 veröffentlicht wurde. Er war damals der erste nicht-englischsprachige Künstler, der bei der Konzertreihe auftreten durfte. Man könnte enttäuscht sein von dem neuen Album - schließlich hat er darauf nur einen neuen Song ("Flieg"). Aber es gibt keinen Grund für diese Enttäuschung: Ohne elektrische Verstärkung, mit akustischen Instrumenten eingespielt und unter anderem vom 64-köpfigen Berliner Rundfunkchor begleitet, bekommen seine Songs eine neue Intensität. Ein Highlight: Grönemeyers wahrscheinlich bekanntester Song "Mensch". Der Sänger findet: "Die 'Mensch'-Version ist etwas stiller und nachdenklicher als das Original." Herbert Grönemeyer Sie sind sich nicht grün: Grönemeyer lässt Habecks Kanzler-Video löschen Er hatte den Song ursprünglich nach zwei Schicksalsschlägen im Jahr 2002 veröffentlicht. 1998 waren ein Bruder und kurz darauf seine Frau Anna gestorben. Nun klingt es melancholischer.

