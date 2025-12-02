Herbert Knaup auf Bauernhof: "Körperliche Arbeit macht Spaß"

Hamburg - Der Schauspieler Herbert Knaup (69, "Die Kanzlei") ist zwar Großstadtmensch, aber gegenüber Arbeit auf dem Bauernhof nicht abgeneigt.

Schauspieler Herbert Knaup (69) machten die Dreharbeiten auf dem Bio-Bauernhof Spaß. © Christian Charisius/dpa

"Wenn man mich einspannt, würde ich es machen. Ich habe keine Berührungsängste", sagte Knaup der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Körperliche Arbeit macht Spaß. Und am Abend ist man hundemüde, kann gut entspannen und schlafen."

Im Sommer hatten der gebürtige Allgäuer und seine Kollegin Sabine Postel (71) auf einem denkmalgeschützten Bio-Bauernhof in Elbnähe an der Grenze zu Niedersachsen einen weiteren Spielfilm zur erfolgreichen ARD-Krimiserie "Die Kanzlei" gedreht.

Das Special soll zur Jahreswende 2025/26 gesendet werden. Regie führt Torsten Wacker (63, "Miss Merkel").

Amt Set trug Knaup nicht den gewohnt schicken Anwaltsanzug, sondern einen dreckigen Overall – und musste unter anderem Kühe melken und Traktor fahren.

"Es ist ja nicht so idyllisch, wie es von außen wirkt, sondern ein knallharter Job. Schon weil man als Landwirt immer um vier Uhr früh rausmuss."