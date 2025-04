"Hercules"-Star im Alter von 71 Jahren verstorben

Robert Trebor (†71) hatte seit 2012 mit Leukämie zu kämpfen. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Caitlin Whiteside

Wie seine Ehefrau Deirdre Hennings dem "Hollywood Reporter" mitteilte, erlag der 71-Jährige bereits am 11. März einer Sepsis im Los Angeles Medical Center.

Zuvor hatte er seit 2012 mit Leukämie zu kämpfen.

Seine Karriere begann der Schauspieler am Theater in New York, bevor ihm 1985 der Durchbruch gelang.

In jenem Jahr wirkte er in gleich drei Filmen mit: In Woody Allens "The Purple Rose of Cairo", in Bob Clarks "Turk 182" und als Serienmörder in "Out of the Darkness".