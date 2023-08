Drama um "Hot Banditoz"-Sänger Silva: Wegen Herzanfall in Notaufnahme eingeliefert

"Hot Banditoz"-Star Silva Gonzalez (44) muss seinen Lebensstil ändern, um nicht wieder einen Herzanfall zu erleiden. © Screenshot: Instagram/silvagonzalez_official

Silva Gonzalez sei alleine daheim in seinem Haus nahe Lüneburg gewesen, als er einen stechenden Schmerz in der Brust und Herzrasen verspürt haben soll.

"Es war dramatisch, ich bekam Panik und Atemnot. Ich kam nicht mehr an mein Handy. Mit letzter Kraft habe ich mich die Treppe hinauf geschleppt. Ich konnte nicht mehr, es war ein Gefühl der Machtlosigkeit", so der Ex "Prominent getrennt"-Teilnehmer gegenüber der BILD.

Sein Puls habe sogar einen lebensbedrohlichen Höchstwert von 220 erreicht und auch der Blutdruck des Sängers sei blitzartig in die Höhe geschossen.

Der Notarzt habe sogar zu einem Defibrillator greifen müssen, um den Schlagrhythmus seines Herzens mit einem Elektroschock wieder ins Gleichgewicht zu bringen. "Alles krampfte sich zusammen, ein schlimmes Gefühl. Danke an die Mediziner, die mich gerettet haben", zeigt sich der "Hot Banditoz"-Star dankbar.

Die Diagnose des Experten: Tachykardie. Ein derartiger Herzanfall ist die Vorstufe von Kammerflimmern. Im schlimmsten Fall kann das zu einem Infarkt oder Schlaganfall führen.