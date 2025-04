Bekannt aus "Dogs of Berlin" und "Tatort": Schauspieler (†44) stirbt nach Herzinfarkt auf Laufband

Kaum zu glauben: Muskelprotz Vittorio Pirbazari (†44) war früher selbst einmal übergewichtig, bevor er innerhalb von drei Jahren mehr als 50 Kilogramm abgenommen hat. © Fotomontage: Screenshot: instagram.com/vito_vittorio

Auf Instagram hat die Produktionsfirma des Kinofilms "Haps - Crime Doesn't Pay" einen Beitrag veröffentlicht, in dem sie die traurige Nachricht verkündet.

In dem Kurzvideo sieht man Filmausschnitte und Bilder, in denen man den gebürtigen Iraner in seiner Rolle des Attila sieht - einem Häftling des Gefängnisses, in dem der Krimi spielt.

Darüber steht in großen Buchstaben geschrieben: "Vittorio Pirbazari, ruhe in Frieden." Erst am vergangenen Donnerstag gab die deutsche Produktion ihre Jungfernfahrt auf den Leinwänden der Kinos.

Auch die mutmaßliche Todesursache des 44-Jährigen ist bereits bekannt. So hat sein guter Freund Said, der selbst Drehbuchautor, Schauspieler und Influencer ist, auf Instagram ein Video gepostet, in dem er den Freunden und der Familie des Verstorbenen seine tiefe Anteilnahme ausdrückt und ein paar letzte Worte an seinen guten Kumpel richtet.

So soll "Vito" während des Trainings am vergangenen Montag auf dem Laufband einen Herzinfarkt erlitten haben.