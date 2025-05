Kindermusikerin feiert Bucherfolg: Bekommen wir in Zukunft mehr zu lesen, Simone Sommerland?

Leipzig - Mit Musik wurde sie zum Superstar in Deutschlands Kinderzimmern, doch inzwischen macht sie sich auch in anderen Professionen einen Namen: Anfang des Jahres brachte Simone Sommerland (49) ihr erstes Kinderbuch auf den Markt, mit dem sie unseren Kleinen auf spielerische Art Musik näherbringt. Werden wir in Zukunft noch mehr von ihr zu lesen bekommen?