TV-Moderator verrät FKK-Trick und bricht mit einem Tabu

Timmendorfer Strand - TV-Moderator Hinnerk Baumgarten (58) hat sich am Samstag ein Bad in der Ostsee am Timmendorfer Strand gegönnt. Dabei verriet er ein Geheimnis.

Hinnerk Baumgarten (58) verriet seinen Followern, wie man am Strand noch ein schönes Plätzchen ergattert. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

Eine knappe Stunde auf der Autobahn langt, um von Hamburg an die Ostsee zu fahren und sich Urlaubsstimmung abzuholen.

Das Problem dabei: Bei gutem Wetter machen das sehr viele Hanseaten. Dementsprechend erwarten Ausflügler an warmen Wochenendtagen neben langen Staus auf der A1 auch noch volle Strände.

Besonders beliebt ist der Timmendorfer Strand - offenbar auch bei Baumgarten. Der Moderator zeigte sich am Samstag auf Instagram bestens gelaunt beim Planschen in der Ostsee.

"Schaut euch das mal an hier, die Ostsee. Wow, so klar. Blauer Himmel dazu. Mega", schwärmte der gebürtige Hannoveraner.

"Vor allen Dingen auch noch super erfrischend, das Wasser. Also es ist nicht so heiß. Ende Juli, diese Ostsee, das ist schon mega, oder?", fragte er seine Follower.

Die Strände würden schon voll aussehen, gestand der Niedersachse, aber er hat da einen geheimen Trick auf Lager.

Und dann macht der 58-Jährige etwas, womit er FKK-Fans mal so richtig auf die Palme bringen könnte.

Während Baumgarten fröhlich in die Kamera lächelt, schwenkt er das Handy so, dass im Hintergrund der Nacktstrand zu sehen ist.