"Die ganzen Assis": Jürgen Milski wettert über Zustände an Mallorcas Partymeile

Palma - Jürgen Milski (62) tritt regelmäßig auf Mallorcas Partymeile auf, von den feierwütigen Gästen lebt der Entertainer. Doch auf Instagram hat er sich über die Zustände an der Playa de Palma nun mächtig Luft gemacht.

Auf Instagram machte Jürgen Milski (62) seinem Ärger über die rücksichtslosen Partyurlauber Luft. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/juergen.milski

"Ich könnte jeden Morgen einen neuen Wutanfall bekommen", startet der 62-Jährige sein Video, welches er am Sonntag auf seinem Instagram-Account gepostet hat. Dabei fährt er mit dem Fahrrad an der Strandpromenade entlang und ist empört über das, was er dort zu sehen bekommt.

"Die ganzen Assis, die ihren Müll hier hinterlassen: Hier gibt es Mülltonnen!", wettert Milski weiter. Dass man zum Feiern nach Mallorca komme, dabei auch mal einen über den Durst trinke, sei für den TV-Star kein Problem.

Doch die Zustände, wie die Feiernden hinterher den Strand und die Promenade hinterlassen, ist ihm ein Dorn im Auge: "Das regt mich sowas von auf."

Während Milski weiter die Promenade abfährt, wird immer deutlicher, was ihn so aufregt. Kaum ein Meter ist nicht von Essensresten oder Papiermüll bedeckt.

"Wenn ihr hier auf der Mauer sitzt und was esst, dann lasst doch nicht euren Müll hier liegen", beendet der Sänger sein Wut-Video.