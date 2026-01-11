Hirntumor: Promi-Sohn macht schwere Krankheit öffentlich

Köln - Eigentlich könnte das Leben von Konstantin "Konsti" Streifling (36) nicht besser laufen. Der Sohn von "Höhner"-Legende Jens Streifling (59) sieht als Influencer und Eventmanager die große Welt. Doch im Jahr 2023 folgt der Schicksalsschlag!

Konstantin "Konsti" Streifling (36) musste sich bereits zweimal einer Operation wegen eines Hirntumors unterziehen. © Bildmontage: Instagram/streifling (Screenshots)

Der 36-Jährige leidet zunächst unter Schwindelattacken und fühlt sich vermehrt unwohl. Deshalb sucht er einen Arzt auf, der einen Hirntumor diagnostiziert.

Noch im Oktober desselben Jahres wird "Konsti" 13 Stunden lang operiert und droht sogar zum Pflegefall zu werden. "Aus dem Nichts habe ich vor eineinhalb Jahren die Diagnose bekommen", verrät der Promi-Sohn in der Netflix-Datingshow "Love is Blind", wo der Sprössling des "Höhner"-Stars aktuell die Liebe fürs Leben sucht.

Obwohl er Kandidatin Jessi (32) nicht sieht, baut er sofort eine Verbindung zu ihr auf und spricht offen über seinen Schicksalsschlag.

"Ich hätte nicht zu zwei oder fünf Prozent ein Pflegefall werden können, sondern eher zu 50 Prozent", gibt der 36-jährige Eventmanager preis.