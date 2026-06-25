Hitze-Hammer am Wochenende: 2raumwohnung-Sängerin Inga Humpe hat klare Botschaft

Berlin - Die Sängerin Inga Humpe (70) vom Duo 2raumwohnung hat die Menschen angesichts der erwarteten Hitze am Wochenende dazu aufgerufen, sich von den Temperaturen nicht entmutigen zu lassen.

Inga Humpe (70) bleibt trotz der erwarteten Hitze gelassen. © Henning Kaiser/dpa

"Das ist kein Grund zu verzweifeln, sondern wach und aktiv zu bleiben. Und zu dem Lied zu tanzen", sagte die 70-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Mit dem Song "36 Grad" bringt das Berliner Elektropop-Duo 2raumwohnung seit vielen Jahren Menschen in Sommerstimmung. "Ich freue mich, dass die Leute dieses Lied immer im Sommer besonders gern hören", sagte Humpe.

Die Band hatte den Partysong 2007 veröffentlicht – "36 Grad und es wird noch heißer / Mach den Beat nie wieder leiser", heißt es darin.

Für einen Remix für die Umweltschützer von "Fridays for Future" wandelte die Band im Jahr 2022 den Liedtext ab: "Nur ein Grad bis zur Katastrophe / Die Welt singt schon die letzte Strophe", singt Humpe in dem Remix.

