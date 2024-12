Hochemotional für Fans: Verstorbener Jan Fedder auf neuem Song zu hören

Hamburg - Fast fünf Jahre ist es her, dass der beliebte Schauspieler Jan Fedder (†64) in seiner Heimatstadt Hamburg verstarb. Zu seinem 70. Geburtstag im Januar erwartet seine Fans aber noch einmal etwas ganz Besonderes.

Marion Fedder erklärt: "Jan hat mir zur Hochzeit ein Liebeslied geschrieben: 'Liebe'. Jetzt wollte ich ihm als Revanche eine Hymne zum Geburtstag widmen. Ich würde mich freuen, wenn alle sich an ihn erinnern und zahlreich mitsingen können."

Für Fans besonders emotional: Auch eine Gesangsaufnahme des Schauspielers selbst ist in dem Lied zu hören! Die Sequenz, die noch zu Lebzeiten des Verstorbenen aufgenommen wurde, stammt aus Fedders privater Musiksammlung.

"Jan Fedder rockt den Himmel" heißt die Hymne, die in Zusammenarbeit mit dem Orchester der Hamburger Polizei entstand. Mit dabei ist auch Sänger Ole Feddersen (50), der bereits mehrfach mit Udo Lindenberg (78) auf der Bühne stand.

Fedders Witwe Marion (63, r) hat das Lied "Jan Fedder rockt den Himmel" mit dem Orchester der Hamburger Polizei aufgenommen. © Marion Fedder/Wallocha

Nicht nur der Song soll an den Hamburger erinnern, es sind auch noch zwei besondere Events geplant: Am 14. (Fedders Geburtstag) und 15. Januar 2025 lädt Witwe Marion in die Kultkneipe "Zur Ritze" auf der Reeperbahn ein.

An beiden Abenden wird "Jan Fedder rockt den Himmel" unplugged gespielt. Zudem liest Autor Tim Pröse (54) aus seinem Bestseller "Unsterblich" über den Schauspieler und der Shanty-Chor "De Elbshippers" sorgt für weitere musikalische Unterhaltung.

Tickets für die beiden Abende, durch die Marion Fedder selbst führt, sind ab sofort für 49 Euro zzgl. Gebühren über Eventim oder an allen bekannten Konzertkassen zu kaufen. Der neue Song ist zudem ab sofort auf allen bekannten Streamingdiensten verfügbar.