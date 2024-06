Hochstapler "Milliarden Mike" ist vergeben: Sie ist eine Staatsanwältin

Was er gemacht hat? "Geschichten verkauft." Anders gesagt: Dinge an die Leute gebracht, die es gar nicht gab, oder welche, die er nicht hatte.

Mike Wappler (2.v.r) alias "Milliarden Mike" bei der Beerdigung des Hamburger Kiez-Urgesteins Heinrich Hübner alias "Inkasso-Henry". (Archivbild) © Christina Sabrowsky/dpa

In Wapplers Augen sei jeder Mensch ein Betrüger. "Mit einer Lüge will man etwas erreichen. Und da fängt der Betrug doch schon an. Ist doch ganz einfach."

Liebe sei nur eine zeitweilige geistige Verwirrung. Entsprechend heiratete er nicht viermal aus Liebe, sondern, um die Frauen um ihr Geld zu bringen. Zurzeit sei er mit einer Staatsanwältin zusammen. Sie ist sehr verliebt, so der 68-Jährige.

Aber wie viel Geld hat er eigentlich? "Keiner kann mich einschätzen. Lügt er, oder hat er tatsächlich so viel Geld?", stellt er die Frage in den Raum. Einige Scheine hatte er jedenfalls zum Interview mitgebracht. "Ein paar Mark habe ich immer mit", so Wappler. So viel, dass es nicht in ein Portemonnaie, sondern in einen großen Briefumschlag passt.

"100 Mille muss ich immer dabei haben." Pissgroschen, so der Wahl-Hamburger. "Geld fängt ab einer Million an. Alles andere ist Kleingeld." Ob das Schwarzgeld sei, fragt Bedo B. Kayaturan. Das wisse er nicht. "Das habe ich im Mülleimer gefunden."

Zu Hause habe er hingegen kein Bargeld. "Da kommen doch Einbrecher. Das geht nachher wieder ins Schließfach." Da spricht er wohl aus eigener Erfahrung. 2014 wurde er zu Hause überfallen und angeschossen.

Sein unmoralischster Coup? Er täuschte seinen Tod vor und brachte sein Opfer gleich zweimal um sein Geld. Insgesamt habe er so 100 Millionen gemacht.