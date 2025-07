Hochzeit bei Marcel Sabitzer und Katja Kühne: In welchem Kleid sie "Ja" gesagt hat

Comer See/Dresden - Sie sind seit acht Jahren ein Paar, seit 2019 Eltern einer Tochter, seit 2020 verlobt und nun ein frischgebackenes Ehepaar: Die Dresdner "Bachelor"-Gewinnerin Katja Kühne (40) und BVB-Kicker Marcel Sabitzer (31) haben am Wochenende geheiratet. Eine kleine, fast geheime Hochzeit in Italien, am Comer See, im engsten Freundes- und Familienkreis.