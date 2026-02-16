Hollywood-Legende Robert Duvall stirbt mit 95 Jahren

Washington D.C. - Hollywood-Star Robert Duvall ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten tot. Der 95-Jährige starb am Sonntag, wie unter anderem "New York Times" und CNN unter Berufung auf ein Statement seiner Frau berichteten.

Robert Duvall starb im Alter von 95 Jahren. (Archivfoto) © Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Duvall ist einem Millionenpublikum bekannt. Er spielte in dem großen Mafia-Film-Epos "Der Pate" mit. Auch seine Charakterrolle in "Apocalypse Now" zum Vietnam-Krieg haben viele gleich vor sich, wenn sie an Duvall denken.

Seit den 1960er-Jahren hatte er über 130 Film- und Fernsehauftritte und stand noch in hohem Alter vor der Kamera.

Laut den Medienberichten starb der 95-Jährige friedlich in seinem Haus im US-Bundesstaat Virginia im Osten der USA.

1984 gewann Duvall einen Oscar für seine Rolle des alkoholsüchtigen Country-Sängers Mac Sledge in "Das Comeback der Liebe" ("Tender Mercies").

Er selbst sah sich am liebsten in Western-Rollen. An der Seite von John Wayne spielte er 1969 in "Der Marshal" den berüchtigten Banditen Ned Pepper, ein Millionenpublikum kennt ihn aus der Western-Serie "Weg in die Wildnis" (Lonesome Dove).