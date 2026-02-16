Christina Grass fällt aus allen Wolken: Ex-Verlobter Marco Cerullo wieder vergeben
Nienburg - Wenige Monate nach dem Techtelmechtel-Eklat um Marco Cerullo (37) und Julia Römmelt (31) überrascht der Realitystar Ex-Freundin Christina Grass (37) und Konsorten mit einer pikanten romantischen Neuigkeit.
Ausgerechnet am Valentinstag lässt der 37-Jährige die Bombe platzen und verrät, dass er inzwischen wieder in einer neuen Beziehung stecke.
Rund zwei Jahre nach dem Liebes-Aus mit Ex Christina ist der TV-Macho also wieder in festen Händen - sehr zur Überraschung von Christina!
Die hat nämlich im Podcast "Blitzlichtgewitter" verraten, dass sie von der neuen Frau an Marcos Seite bis dato überhaupt nichts wusste. "Also, ich war schon überrascht im ersten Moment - ist, glaube ich, auch klar. Ich habe erst gedacht: 'Hä, okay krass, ging schnell'", erklärt die 37-Jährige.
Tatsächlich habe sie noch im Dezember des Vorjahres - also vor knapp zwei Monaten - Kontakt zu Marco gehabt, da allerdings nichts von einer neuen Frau an dessen Seite mitbekommen.
Christina Grass vermutet Unbekannte als Freundin
Dass der 37-Jährige ihr überhaupt Rechenschaft ablege, verneint sie beinahe im selben Atemzug. "Aber muss er ja auch nicht. Es ist jetzt fast zwei Jahre her. Ich glaube nicht, dass er mir da eine Rechenschaft schuldig ist."
Über seine Neue kann Christina derweil nur spekulieren. Das neueste Pärchenfoto ihres Verflossenen und seiner neuen Partnerin, auf dem ihr Gesicht durch wehende Haare verdeckt ist, gibt nämlich keinerlei Informationen preis.
"Scheint auf jeden Fall jemand zu sein, den wir ja nicht kennen. Und ich glaube auch, dass das zu Marco gut passt", ist sich die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin sicher.
Sie selbst sei derzeit noch auf der Suche nach einem neuen Freund, verrät sie auf Instagram. "Und bevor hier Gerüchte entstehen: Nein, ich bin nicht Amor. Ich verteile keine Pfeile - ich warte selbst noch auf einen", schreibt sie zu ihrem Amor-Kostüm samt engem roten Einteiler und Herzchen-Deko.
Titelfoto: Screenshot YouTube/RTL+