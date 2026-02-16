Christina Grass fällt aus allen Wolken: Ex-Verlobter Marco Cerullo wieder vergeben

Nienburg - Wenige Monate nach dem Techtelmechtel-Eklat um Marco Cerullo (37) und Julia Römmelt (31) überrascht der Realitystar Ex-Freundin Christina Grass (37) und Konsorten mit einer pikanten romantischen Neuigkeit.

Christina Grass (37) ist nach den neuesten Äußerungen ihres Ex ziemlich überrascht. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Christina Grass

Ausgerechnet am Valentinstag lässt der 37-Jährige die Bombe platzen und verrät, dass er inzwischen wieder in einer neuen Beziehung stecke.

Rund zwei Jahre nach dem Liebes-Aus mit Ex Christina ist der TV-Macho also wieder in festen Händen - sehr zur Überraschung von Christina!

Die hat nämlich im Podcast "Blitzlichtgewitter" verraten, dass sie von der neuen Frau an Marcos Seite bis dato überhaupt nichts wusste. "Also, ich war schon überrascht im ersten Moment - ist, glaube ich, auch klar. Ich habe erst gedacht: 'Hä, okay krass, ging schnell'", erklärt die 37-Jährige.

Tatsächlich habe sie noch im Dezember des Vorjahres - also vor knapp zwei Monaten - Kontakt zu Marco gehabt, da allerdings nichts von einer neuen Frau an dessen Seite mitbekommen.