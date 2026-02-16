"Ich erkenne mein Land nicht wieder": Nächster Hollywood-Star will den USA den Rücken kehren

Los Angeles (USA) - Sie ist nicht der erste US-amerikanische Promi , der schnellstmöglich aus den Vereinigten Staaten wegwill: Schauspielerin Angelina Jolie (50) bereitet sich darauf vor, aus ihrer Wahlheimat Los Angeles wegzuziehen. Einen Umzugstermin soll es auch schon geben.

Schauspielerin Angelina Jolie (50) plant, die USA schon in wenigen Monaten zu verlassen. © Lewis Joly/Invision/dpa

Ihre Zukunft sieht die "Mr. & Mrs. Smith"-Darstellerin schon längst nicht mehr in den USA. Bereits im September vergangenen Jahres während des San Sebastian Film Festivals hatte Jolie die aktuelle Lage in den Vereinigten Staaten kritisiert. "Ich erkenne mein Land nicht wieder", sagte sie mit Blick auf die Trump-Regierung besorgt.

Nun scheint der Hollywood-Star Nägel mit Köpfen zu machen und dem Land tatsächlich den Rücken zu kehren, wie PageSix berichtet. Aufgrund der Sorgerechtsvereinbarung mit ihrem Ex Brad Pitt (62) sei dies jedoch bislang keine Option gewesen, wie eine Quelle verrät.

In L.A. habe Jolie nie ganz leben wollen. Doch jetzt, da ihre Zwillinge Vivienne und Knox am 12. Juli volljährig werden, stünde ihrer Auswanderung nichts mehr im Weg. Dem Insider zufolge habe die 50-Jährige bereits mehrere Standorte im Ausland im Auge.

Ihre Priorität seien dennoch immer ihre Kinder, für die sie sich nichts sehnlicher wünsche als Privatsphäre, Ruhe und Sicherheit. Doch das gebe es so für Jolie in den USA nicht mehr. "Die Menschlichkeit, die ich auf der ganzen Welt gefunden habe, ist nicht die, mit der ich hier aufgewachsen bin", sagte Jolie bereits 2024 gegenüber The Hollywood Reporter in Bezug auf ihr Heimatland USA.