Habt Ihr eine Chance? Töchter von Janine Kunze verraten ihr Beuteschema

Düsseldorf - Sie ist als Carmen Krause in " Hausmeister Krause - Ordnung muss sein " dem Publikum bekannt geworden: Janine Kunze . Inzwischen ist die 51-Jährige zweifache Mutter und nun treten ihre beiden Töchter aus dem Schatten der Schauspielerin heraus.

Lili-Mari (22) ist die ältere von beiden Töchtern. Ihre Schwester Lola (nicht im Bild) ist vier Jahre jünger. © Bildmontage: Instagram/lili.marii (Screenshots)

Und was das Liebesleben angeht, haben die beiden ganz genaue Vorstellungen. Allerdings könnten die beiden Schwestern auch nicht unterschiedlicher sein.

"Wir sind Single. Das finde ich aber auch super wichtig, dass man Zeit mit sich verbringt und schaut: Wer bin ich eigentlich?", verrät Lola (18) gegenüber "BILD".

Während die jüngere von beiden bereits einen Freund hatte, ist das bei Lili-Mari (22) noch kein Thema gewesen. Denn für sie sei klar: Wahre Liebe komme auf einen zu und müsse nicht gesucht werden.

Dennoch hat sie schon ein bestimmtes Beuteschema. Die 22-Jährige steht vor allem intelligente Männer.

"Emotionale Intelligenz ist mir wichtig. Ich stehe auf Intelligenz, ich finde es wahnsinnig ansprechend, wenn ein Mann belesen ist", verrät Lili-Mari, die jedoch hinterherschiebt: "In erster Instanz sollte er liebevoll sein."