Hollywood-Star flüchtet vom roten Teppich: "Es traf mich wie ein Schlag in die Magengrube"
Los Angeles - Ein kürzlich aufgetauchtes Video von den "Golden Globe Awards" 2026 sorgt in den sozialen Medien derzeit für ordentlich Diskussionen. Zu sehen ist Nick Jonas (33) am Rande der Preisverleihung - abseits des Trubels. Viele Fans sind sich sicher: Dem Sänger war das Event zu viel.
Der US-Amerikaner war an der Seite seiner Frau Priyanka Chopra Jonas (43) angereist. Zunächst schien alles bestens - er posierte vor den Paparazzi und ließ sich für zahlreiche Fotos ablichten. Doch ein Beitrag auf X, welcher den bekannten Musiker in einem einkehrenden Moment mit sich selbst zeigt, lässt stutzig werden.
Schon wenige Minuten nach der Veröffentlichung des Clips kursierten Dutzende Gerüchte im Netz, berichtete People. Nachdem ein Nutzer auf der Plattform geschrieben hatte, dass Nick Jonas offenbar mit einer sozialen Angst zu kämpfen habe, folgte just die Antwort des 33-Jährigen.
"Ja ... es traf mich wie ein Schlag in die Magengrube", erklärte der Hollywood-Star. Er habe sich in der Situation überwältigt gefühlt, berichtete Reality Tea. Mit der Phrase "hit me like a gut punch" spielte er auf seinen neuen Song an und griff damit zugleich eine passende Beschreibung für seine Emotionen auf.
Das ungewöhnliche Eingeständnis des berühmten "Jonas Brothers"-Sängers wurde in den Kommentaren sichtlich gelobt. Viele Follower zeigten Verständnis für den 33-Jährigen und seien erleichtert darüber, dass selbst Stars manchmal einen Moment brauchen, um kurz durchzuatmen.￼
Abseits von Glamour und Rampenlicht: Nick Jonas möchte mit Erwartungsdruck besser umgehen
Nick Jonas hat schon öfter über seine mentale Gesundheit und jene Herausforderungen, die damit einhergehen, gesprochen.
Laut People sprach der "Sucker"- Interpret bereits in der Vergangenheit darüber, wie wichtig es sei, sich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch um sich selbst zu kümmern.
Dabei spielte der Star nicht nur auf seinen Diabetes Typ 1 an. Nick Jonas betonte, dass ein gesunder Umgang mit Stress und Erwartungsdruck wichtig sei.
Seine ehrliche Reaktion auf das heiß diskutierte X-Video machte deutlich, dass auch Personen in der Unterhaltungsbranche mal eine Auszeit brauchen.
Titelfoto: Fotomontage/FREDERIC J. BROWN / AFP/AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP