Hollywood-Star hält peinliche Rede - und verliert dadurch eine Freundin

Reese Witherspoon (48) würde heute noch gern im Boden versinken, wenn sie an den Moment zurückdenkt. © Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Doch was war eigentlich passiert?

In einem Interview mit Oscar-Preisträger Will Ferrell (57, "Buddy") für das People Magazine berichtete die "Your Place or Mine"-Schauspielerin von einem Moment in ihrem Leben, "der mich bis heute verfolgt".

So habe sie eine Freundin aus dem Schauspiel-Business gefragt, ob Witherspoon ihr bei einer Verleihung einen Award überreichen könne - Rede inklusive.

Witherspoon fühlte sich geehrt und sagte sofort zu, musste sich aber auch eingestehen, dass sie so etwas noch nie gemacht hatte. Genau das war auch der Grund, weswegen sie dachte, es könnte lustig sein, ihre Freundin ein wenig aufzuziehen.

Leider kam das überhaupt nicht gut an. So sei die gesamte Gala sehr "britisch und elegant und stilvoll" gewesen. Kein Wunder, dass ihre Anekdote rund um das Thema Haarentfernung absolut niemanden zum Lachen brachte.

Doch nicht nur das Publikum reagierte auf den Humor der "Natürlich blond"-Darstellerin irritiert. Auch ihre Freundin war alles andere als begeistert.