Hollywood-Star Nicole Kidman will jetzt Sterbebegleiterin werden

San Francisco (USA) - Schauspielerin Nicole Kidman (58) möchte sich trotz ihrer erfolgreichen Film-Karriere nun noch einmal anders orientieren. Dahinter steckt ein berührender Grund.

Schauspielerin Nicole Kidman (58) lässt sich zur Sterbebegleiterin ausbilden. © ANGELA WEISS/AFP

Jahrzehnte lang stand die Oscarpreisträgerin vor und hinter der Kamera. Laut San Francisco Chronicle möchte sich Kidman nun auch anderen Dingen widmen und lässt sich zur Sterbebegleiterin ausbilden. Das verriet sie am Samstag bei einem Event der University of San Francisco.

Für manche mag das merkwürdig klingen, doch für die Moulin Rouge-Darstellerin hat das einen besonderen Hintergrund: der Tod ihrer Mutter Janelle (†84) im Mai 2024.

"Als meine Mutter im Sterben lag, war sie einsam, und die Familie konnte ihr nur begrenzt helfen", erklärte sie auf der Veranstaltung.

"Meine Schwester und ich haben so viele Kinder, unsere Karrieren und unsere Arbeit, und wir wollten uns um sie kümmern, weil mein Vater nicht mehr da war", fuhr sie fort. "Da dachte ich: 'Ich wünschte, es gäbe Menschen auf der Welt, die unparteiisch da wären und einfach Trost und Fürsorge spenden würden.'"