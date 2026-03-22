Ist das Nicole Kidmans Neuer? "Diese Chemie ist nicht gespielt"
Los Angeles (USA) - Liegt da etwa schon wieder Liebe in der Luft? Nur wenige Monate nach ihrer Scheidung von Ehemann Keith Urban (58) sorgt die Schauspielerin Nicole Kidman (58) erneut für Schlagzeilen - dieses Mal mit Simon Baker (56).
Anlässlich der neuen Prime-Serie "Scarpetta" zeigte sich die 58-Jährige äußert vertraut mit ihrem Set-Partner Baker. Vor nicht allzu langer Zeit standen die Hollywood-Berühmten gemeinsam vor der Kamera und verkörperten ein Ehepaar. Doch mit dem Abschluss der Serie endete offenbar wohl nicht ihre gemeinsame Zeit zu zweit.
Wie The Sun berichtete, seien der Schauspieler und die "Bombshell"-Darstellerin während einer Vorführung der Serie in New York (USA) beim Flirten gesichtet worden. Auch bei der anschließenden Aftershow-Party haben die Stars wohl nicht ihre Finger bei sich lassen können.
"Die enge Beziehung zwischen Nicole und Simon ist derzeit definitiv Stadtgespräch", gab ein Insider gegenüber dem Newsportal preis. Demnach würden sich die 58-Jährige und der "The Mentalist"-Star nicht nur auf der "Leinwand" gut verstehen.
"Wenn man sie im wirklichen Leben zusammen sieht - man merkt sofort, diese Chemie ist nicht gespielt", fügte die unbekannte Quelle hinzu. Während der Party seien sowohl Baker als auch Kidman nie von der Seite des Anderen gewichen.
Für die Promis es ist nicht die erste Begegnung. Bereits 2022 standen die Schauspieler gemeinsam für die Serie "Roar" vor der Kamera. "Wir haben uns schon auf die Wange geküsst. Wir haben uns oft umarmt. Wir haben im selben Haus gewohnt", erklärte die 58-Jährige gegenüber The Sun.
Immer wieder kommt es bei Nicole Kidman zu Liebes-Gerüchten
Erst im September vergangenen Jahres ließen sich Nicole Kidman und der Country-Sänger Keith Urban scheiden. Der Grund ihrer damaligen Trennungen seien "unüberbrückbare Differenzen" gewesen. Aus ihrer Ehe gingen zwei gemeinsame Töchter hervor: Sunday (17) und Faith (15).
Schon zum Beginn des neuen Jahres spekulierten zahlreiche Fans und Kritiker, ob Kidman kurz nach ihrer Scheidung bereits einen neuen Mann an ihrer Seite hatte.
Zuletzt rückte der US-Unternehmer Paul Salem (62) ins Visier der Paparazzi. Dieser habe eindeutiges Interesse an der Schauspielerin gezeigt - jedoch ohne Erfolg.
Ob es sich bei dem auffälligen Flirt zwischen Kidman und Baker um mehr als nur Freundschaft handelt, wird sich zeigen. Fakt ist, dass das Liebesleben der 58-Jährigen nie an Interesse verliert.
Titelfoto: JASON MERRITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP