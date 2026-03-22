Ist das Nicole Kidmans Neuer? "Diese Chemie ist nicht gespielt"

Los Angeles (USA) - Liegt da etwa schon wieder Liebe in der Luft? Nur wenige Monate nach ihrer Scheidung von Ehemann Keith Urban (58) sorgt die Schauspielerin Nicole Kidman (58) erneut für Schlagzeilen - dieses Mal mit Simon Baker (56).

Der "The Mentalist"-Darsteller Simon Baker (56) und die rothaarige Bekanntheit Nicole Kidman (58) zeigten sich nicht zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit. © JASON MERRITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Anlässlich der neuen Prime-Serie "Scarpetta" zeigte sich die 58-Jährige äußert vertraut mit ihrem Set-Partner Baker. Vor nicht allzu langer Zeit standen die Hollywood-Berühmten gemeinsam vor der Kamera und verkörperten ein Ehepaar. Doch mit dem Abschluss der Serie endete offenbar wohl nicht ihre gemeinsame Zeit zu zweit.

Wie The Sun berichtete, seien der Schauspieler und die "Bombshell"-Darstellerin während einer Vorführung der Serie in New York (USA) beim Flirten gesichtet worden. Auch bei der anschließenden Aftershow-Party haben die Stars wohl nicht ihre Finger bei sich lassen können.

"Die enge Beziehung zwischen Nicole und Simon ist derzeit definitiv Stadtgespräch", gab ein Insider gegenüber dem Newsportal preis. Demnach würden sich die 58-Jährige und der "The Mentalist"-Star nicht nur auf der "Leinwand" gut verstehen.

"Wenn man sie im wirklichen Leben zusammen sieht - man merkt sofort, diese Chemie ist nicht gespielt", fügte die unbekannte Quelle hinzu. Während der Party seien sowohl Baker als auch Kidman nie von der Seite des Anderen gewichen.

Für die Promis es ist nicht die erste Begegnung. Bereits 2022 standen die Schauspieler gemeinsam für die Serie "Roar" vor der Kamera. "Wir haben uns schon auf die Wange geküsst. Wir haben uns oft umarmt. Wir haben im selben Haus gewohnt", erklärte die 58-Jährige gegenüber The Sun.