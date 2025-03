Hollywood-Star offenbart Alkoholproblem: "War sechs Stunden nachts wach"

Los Angeles (USA) - Die US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (52) redet in ihrem Podcast über eine schwierige Zeit. Während der schrecklichen Waldbrände in Los Angeles entwickelte sie ein Alkoholproblem, das prompt ihre Menopause durcheinanderbrachte.

Gwyneth Paltrow (52) lebt mit ihrem Ehemann Brad Falchuk (54) in Los Angeles. © LEON BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

In ihrem Podcast "Goop" sprach Paltrow gemeinsam mit der Gynäkologin und Autorin Dr. May Claire Haver über ihre Erfahrungen in den Wechseljahren und den Einfluss ihres Alkoholkonsums auf diese Lebensphase.

Paltrow erzählte, dass sie während der fatalen Waldbrände in Kalifornien mit einem Suchtprobleme zu kämpfen hatte. In dieser schweren Zeit griff sie jeden Abend zum Alkohol, um mit der Situation fertigzuwerden.

Wie sie im Januar per Instagram mitgeteilt hatte, war sie von den Bränden nicht betroffen, doch ihre engsten Freunde hatten alles in den Flammen verloren.

Der erhöhte Alkoholkonsum hatte dabei negative Auswirkungen auf ihre Menopause.