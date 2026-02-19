Neuer Job für Collien Fernandes: Sie wird Jury-Mitglied bei ...

Berlin - Collien Fernandes (44) freut sich über ihren nächsten Coup: Sie hat sich einen hochkarätigen und lukrativen Job gesichert.

Collien Fernandes (44) muss für einen anderen Job auf dem ZDF-"Traumschiff" pausieren. © Thomas Banneyer/dpa

Sie ist ein wahres Multitalent: Fernsehmoderatorin, Schauspielerin, Autorin und zweifache Mutter. Seit 2021 schippert sie zudem über die Weltmeere und versorgt als Dr. Jessica Delgado die Passagiere an Bord des ZDF-"Traumschiff".

Doch zwischen den Dreharbeiten steht für die Schauspielerin nun ein weiterer Job auf dem Plan. Die 44-Jährige sitzt in der Jury von Miss Germany 2026 neben Unternehmerin Ann-Katrin Schmitz und YouTuberin Dagi Bee (31).

Die Wahl zur Miss Germany 2026 steigt am 7. März und findet erstmals in München statt.

Inzwischen versteht sich die Verleihung als Auszeichnung für Frauen, die "die Zukunft gestalten, entwickeln" und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.

Wer Miss Germany 2026 wird, entscheidet nun auch Schauspielerin Collien Fernandes mit.