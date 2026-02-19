Neuer Job für Collien Fernandes: Sie wird Jury-Mitglied bei ...
Berlin - Collien Fernandes (44) freut sich über ihren nächsten Coup: Sie hat sich einen hochkarätigen und lukrativen Job gesichert.
Sie ist ein wahres Multitalent: Fernsehmoderatorin, Schauspielerin, Autorin und zweifache Mutter. Seit 2021 schippert sie zudem über die Weltmeere und versorgt als Dr. Jessica Delgado die Passagiere an Bord des ZDF-"Traumschiff".
Doch zwischen den Dreharbeiten steht für die Schauspielerin nun ein weiterer Job auf dem Plan. Die 44-Jährige sitzt in der Jury von Miss Germany 2026 neben Unternehmerin Ann-Katrin Schmitz und YouTuberin Dagi Bee (31).
Die Wahl zur Miss Germany 2026 steigt am 7. März und findet erstmals in München statt.
Inzwischen versteht sich die Verleihung als Auszeichnung für Frauen, die "die Zukunft gestalten, entwickeln" und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.
Wer Miss Germany 2026 wird, entscheidet nun auch Schauspielerin Collien Fernandes mit.
Collien Fernandes braucht 2026 einen Neustart
Nach einem turbulenten Jahr 2025 soll 2026 für sie alles besser werden: neuer Job und neuer Partner inklusive. Im September gaben Collien und Christian Ulmen (49) ihr Ehe-Aus nach insgesamt 15 gemeinsamen Jahren bekannt.
"Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein", hieß es damals.
Vor einigen Wochen offenbarte die 44-Jährige, dass sie bereit für einen neuen Partner sei. Sie habe sich sogar bei verschiedenen Dating-Apps angemeldet. Dabei schrecke sie auch vor einer ordentlichen Prise Realität nicht zurück, habe demnach auf einer Plattform sogar ein Foto hochgeladen, das sie mit großen Allergie-Pusteln im Gesicht zeigt.
"Ein neuer Partner fährt also mit dem Ausschlags-Gesicht in den Urlaub. Wenn er damit ein Problem hat, haben wir ein Problem", erklärt die Moderatorin.
