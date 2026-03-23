Hollywood-Topstar wegen Aussehen krass gemobbt: "Will nicht mehr rausgehen"
Dublin/Los Angeles - Seit einigen Jahren zählt Barry Keoghan (33) zur Riege der Topstars in Hollywood. Doch Ruhm und Reichtum haben für den Schauspieler extreme Nebenwirkungen: Wegen seines Äußeren wird der Ire im Netz mit Hasskommentaren überschüttet. Das Online-Mobbing geht so weit, dass Keoghan zeitweise nicht mehr sein Haus verlassen möchte.
Spätestens mit seinen Darbietungen in "The Killing of a Sacred Deer" und "Dunkirk" machte der heute 33-Jährige sich 2017 einen Namen. Durch Filme wie "Eternals", "The Banshees of Inisherin" und "Saltburn" wurde er schließlich zur internationalen Schauspielgröße.
Seine markanten Gesichtszüge halfen dem Iren dabei sicherlich, in Hollywood aus der Masse begnadeter Schauspieler herauszustechen. Gleichzeitig sorgten und sorgen sie vor allem online immer wieder für beleidigende Nachrichten und Kommentare.
"Es gibt so viel Hass im Internet", erklärte Keoghan kürzlich in der SiriusXM-Radioshow "The Morning Mash Up". "Ich werde wegen meines Aussehens oft beschimpft [...], das hat mich zurückhaltender gemacht."
Der 33-Jährige betonte, wie krass die Auswirkungen des Mobbings auf seine Psyche sind: "Ich habe mich völlig verschlossen, will nicht mehr irgendwohin gehen, nicht mehr aus dem Haus." Das Ganze werde immer mehr zu einem echten Problem.
Barry Keoghan über Online-Hass: "Dann will man gar nicht mehr vor der Kamera stehen"
In den sozialen Medien ist der "The Batman"-Darsteller eigentlich kaum noch unterwegs, nur nach Filmpremieren gucke er sich um, um zu sehen, wie die Projekte so ankommen. Doch meist seien die Reaktionen (auf ihn) "nicht nett".
Keoghan erklärte, wie seine Unsicherheit sogar seine Karriere beeinträchtigen könnte: "Wenn sich das auf die eigene Kunst auswirkt, wird es zum Problem, denn dann will man gar nicht mehr vor der Kamera stehen."
Sorgen mache er sich außerdem um seinen Sohn (3): "Es ist enttäuschend für die Fans, aber es ist auch enttäuschend, dass mein kleiner Junge all das lesen muss, wenn er älter ist."
Titelfoto: Collage: LOIC VENANCE / AFP & picture alliance / Andy Kropa/Invision