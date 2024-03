Hollywood trauert: Oscar-Preisträger mit 87 Jahren verstorben

Santa Monica - Als erster schwarzer Oscar-Gewinner in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" schrieb Louis Gossett Jr. in den 80er Jahren Geschichte. Nun starb der "Bonanza"- und "Ein Offizier und Gentleman"- Star im Alter von 87 Jahren in Santa Monica.

Louis Gossett Jr. wurde 87 Jahre alt. © Amy Sussman / Getty Images via AFP

Das bestätigte sein Cousin Neal L. Gossett am heutigen Samstag gegenüber der Associated Press. Laut eines Statements seiner Familie ist Gossett Jr. am Freitagmorgen (Ortszeit) verstorben.

"Es geht nicht um die Auszeichnungen, den Glanz und Glamour, den Rolls-Royces und die großen Häuser in Malibu. Es geht um die Menschlichkeit, für die er eintrat", ehrte sein Cousin den verstorbenen Schauspieler.

Schon im Teenageralter zog es den US-Amerikaner auf die Bühne. In den 50ern spielte er am berühmten Broadway in New York City, eher er in den 60ern seinen Weg auf die große Leinwand fand.

In Militär- und Actionfilmen feierte er große Erfolge - den größten im Jahr 1983! Damals wurde er für seine Darbietung in "Ein Offizier und Gentleman" als erster schwarzer Schauspieler mit einem Oscar in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" geehrt.

Es folgte eine illustre Hollywood-Karriere, der er bis kurz vor seinem Ableben treu blieb.