Nach Familien-Zoff: Thorsten Legat und Nico reichen sich offenbar die Hand - "Halt mich fest"

Das ließ zumindest der neueste Instagram-Post des ehemaligen Fußballers vermuten, den er am Freitag in seiner Story abgesetzt hatte.

Nico (26) schaute während der aktuellen Staffel von "Prominent Getrennt" teils ziemlich tief ins Glas. © RTL

Erst vor rund zwei Wochen hatten Thorsten und Ehefrau Alexandra sich öffentlich vom Auftritt ihres Sprösslings in der aktuellen Staffel von "Prominent Getrennt" distanziert und in einem ausführlichen Instagram-Statement Stellung dazu bezogen, was der 26-Jährige in der Show verbreitet hatte.

Nico hatte sich nämlich nicht nur vor laufenden Kameras betrunken, sondern zudem auch Sprüche wie "Ich hab mir fünfmal einen runtergeholt, bevor ich hergekommen bin" vom Stapel gelassen.

"Das ist nicht die Handschrift von einem Thorsten Legat und Alexandra. Er benimmt sich unter aller Sau!", hatte der frühere Fußball-Profi gewettert und das Verhalten des 26-Jährigen als "asozial, kindisch, blöd und dumm" bezeichnet.