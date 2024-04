Horror für Nickelodeon-Stars: Alexa und Carlos PenaVega haben ihr Kind verloren

Alexa (35) und Carlos (34) PenaVega heirateten 2014 und bekamen seitdem drei gemeinsame Kinder. © AFP/TARA ZIEMBA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Erst im November gaben sie die Schwangerschaft mit Baby Nummer vier bekannt. Doch es kam alles anders: In der Nacht zum heutigen Dienstag teilte das Paar auf Instagram mit, dass ihr ungeborenes Töchterchen Indy gestorben ist.

"Es gibt niemals die richtigen Worte, wenn es um einen Verlust geht. Nach einer schönen und friedlichen Geburt wurde unsere Tochter Indy still geboren", so die beiden in ihrem bewegenden Statement.

Weiter heißt es: "Wir werden niemals verstehen, warum solche Dinge passieren und wahrscheinlich bekommen wir niemals diese Antworten. Indy Rex PenaVega, du hast unser Leben komplett verändert. (...) Wir lieben dich und können nicht warten zu sehen, wie viele andere Leben du veränderst".

Die Schwangerschaft war für die dreifach Mama nicht leicht. Vor wenigen Wochen war sie bereits wegen Komplikationen im Krankenhaus und musste dort für einige Tage bleiben, wurde aber wieder entlassen.

Der "Big Time Rush"-Star Carlos und seine Alexa, der mit "Spy Kids" der Durchbruch gelang, lernten sich 2012 kennen. Im Jahr 2014 heirateten die beiden und zwei Jahre später folgte der erste Sohn mit dem Namen Ocean.