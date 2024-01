"Bares für Rares"-Aus von beliebtem Experten setzt Horst Lichter zu: "Vermisse ihn sehr"

"Wir haben zehn Jahre gemeinsam gearbeitet. Das ist immer zwiespältig. Auf der einen Seite vermisse ich ihn sehr, weil das auch eine Freundschaft geworden ist", betonte Lichter. Andererseits sei "der Mann schon über 70". Demnach sei es ihm auch vergönnt, dass er seinem Hobby nicht mehr unbedingt "in der Öffentlichkeit nachgeht".

Im Interview mit " Express " gab der ehemalige TV-Koch einen ungewohnt tiefen Einblick in sein Seelenleben und offenbarte dabei auch, dass ihn der Abschied seines langjährigen Weggefährten auch ein halbes Jahr danach noch traurig mache.

In der Folge am 9. Juli wurde der studierte Rechtswissenschaftler vom Sender und den Verantwortlichen des Formats offiziell verabschiedet. Schon damals flossen bei Lichter jede Menge Tränen.

Beim Abschied von Experten-Urgestein Albert Maier (74) am 9. Juli 2023 kullerten jede Menge Tränen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Wenige Tage nach der Ausstrahlung seiner finalen Folge hatte sich Maier noch einmal persönlich zu den Gründen für seinen Rückzug geäußert. "Teilweise bin ich froh, dass es vorbei ist", erklärte der 74-Jährige damals im Gespräch mit "Der Westen".

Offen gab er zu: "Ich habe gemerkt, dass meine Kräfte nachlassen. Das wollte ich nicht." Der Aufwand wurde ihm am Ende einfach zu groß. Immerhin musste er für jede Sendung immer top vorbereitet sein. "Ich konnte ja nichts Falsches erzählen!"

Mit "Express" sprach Lichter derweil auch über seine eigene Zukunft in dem beliebten Format. "In dem Moment, in dem ich merke, ich habe nicht mehr die Lust oder es wird zur Belastung, dann höre ich auf", stellte der 61-jährige Oldtimer-Fan klar.

Zur Beruhigung seiner vielen Fans fügte er abschließend noch vielsagend hinzu: "Aber noch bin ich zu jung dafür. Und außerdem macht es mir zu viel Freude!"

"Bares für Rares" läuft immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek.