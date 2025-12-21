In TV-Show: "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter schießt gegen Fernseh-Kollegen

Moderator Horst Lichter ist für seinen Zwirbelbart bekannt. Aufgrund seines Markenzeichens bekam TV-Kollege Hans Sigl einen fiesen Spruch gedrückt.

Von Florian Fischer

Köln - Horst Lichter (63) begeistert als Moderator von "Bares für Rares" tagtäglich die Zuschauer. Bekannt geworden ist er jedoch als TV-Koch und durch sein markantes Markenzeichen: den Zwirbelbart. Dieser sorgt dafür, dass er einem TV-Kollegen im "Kölner Treff" einen fiesen Spruch drückt.

Der Bartwuchs von "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (63) war im "Kölner Treff" großes Thema. © WDR/Melanie Grande Angesprochen von Gastgeberin Susan Link (48), ob er wisse, was für einen Trend der 63-Jährige mit seinem Bart gesetzt habe, lässt sich Lichter zu einem frechen, aber wohl nicht ganz ernst gemeinten Spruch in Richtung "Bergdoktor"-Star Hans Sigl (56) hinreißen, der einen Drei-Tage-Bart trägt. "Der Gang zum Barbier ist immer mehr und mehr geworden. So ein schick frisierter Bart ist ja ganz was anderes ..., als ähh Hans", so der Entertainer mit einem süffisanten Spruch, mit dem er die Runde zum Lachen bringt. "Du bist eine handgestoppte Minute in der Sendung, da gibt es eine Schlagzeile", macht Moderator Micky Beisenherz (48) klar. Horst Lichter Horst Lichter für tot erklärt: Spekulationen um Hirnschlag, jetzt herrscht Klarheit Das sei so ein Nachwuchs-Ding, weshalb sich der Literatur-Fan Sigl erst reinfühlen müsse. "Das ist mir fremd", so der "Bergdoktor"-Star.

