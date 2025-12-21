In TV-Show: "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter schießt gegen Fernseh-Kollegen
Köln - Horst Lichter (63) begeistert als Moderator von "Bares für Rares" tagtäglich die Zuschauer. Bekannt geworden ist er jedoch als TV-Koch und durch sein markantes Markenzeichen: den Zwirbelbart. Dieser sorgt dafür, dass er einem TV-Kollegen im "Kölner Treff" einen fiesen Spruch drückt.
Angesprochen von Gastgeberin Susan Link (48), ob er wisse, was für einen Trend der 63-Jährige mit seinem Bart gesetzt habe, lässt sich Lichter zu einem frechen, aber wohl nicht ganz ernst gemeinten Spruch in Richtung "Bergdoktor"-Star Hans Sigl (56) hinreißen, der einen Drei-Tage-Bart trägt.
"Der Gang zum Barbier ist immer mehr und mehr geworden. So ein schick frisierter Bart ist ja ganz was anderes ..., als ähh Hans", so der Entertainer mit einem süffisanten Spruch, mit dem er die Runde zum Lachen bringt.
"Du bist eine handgestoppte Minute in der Sendung, da gibt es eine Schlagzeile", macht Moderator Micky Beisenherz (48) klar.
Das sei so ein Nachwuchs-Ding, weshalb sich der Literatur-Fan Sigl erst reinfühlen müsse. "Das ist mir fremd", so der "Bergdoktor"-Star.
"Bares für Rares"-Moderator ist jetzt Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
Auch Beisenherz sei aber aufgefallen, dass immer mehr Männer den Bart wie der frühere TV-Koch tragen.
"Das sind deutlich mehr. In den Jahrzehnten deiner Ägide sind es immer mehr junge Männer geworden. Egal ob im Barista oder im Café. Das ist wirklich so", weiß der Autor und Podcaster.
Neuerdings ist Lichter auch Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr, wo die jüngeren Leute ebenfalls Interesse an seinem Gesichtshaarwuchs zeigen.
"Da sind junge Männer bei und die kommen da an und haben mich angesprochen, weil die auch so kleine Schnäuzerchen jetzt haben, und ich sag: 'Mensch, hast 'nen schicken Schnäuzer', nee das heißt 'Horst'", verrät der gebürtige Nettersheimer und ergänzt: "Die tragen, wenn der Schnurrbart nach oben geht, einen 'Horst'".
Im "Kölner Treff" geht es aber nicht nur um den Bart des "Bares für Rares"-Moderator, sondern auch um seine Erfahrung mit der Streaming-Plattform Twitch sowie seiner Rückkehr an den TV-Herd.
