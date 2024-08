Hüller sagt Auftritt in Thüringen ab: "Sind sehr überrascht und bestürzt"

Die Absage von Sandra Hüller (46) überschattet das Kunstfest Weimar kurz vor der Wahl. Dennoch soll der Abend die Bedeutung demokratischer Werte ins Zentrum rücken. © Richard Shotwell/AP/dpa

"Wir sind sehr überrascht und bestürzt über die Absage", sagte Festival-Leiter Rolf C. Hemke. Der Abend sei für das Kunstfest und für Thüringen als Aufruf zur demokratischen Wahlentscheidung am kommenden Sonntag von großer Symbolkraft.

"Wir hoffen darauf, dass der ausverkaufte Abend dennoch sein Publikum begeistern wird und dass der Aufruf zur demokratischen Wahl am Sonntag Gehör finden wird", sagte Hemke.



Das Kunstfest steht in diesem Jahr unter dem Motto "Wofür wir kämpfen". Es dauert bis zum 8. September. Mitten in die Festivalzeit fällt damit die Thüringer Landtagswahl am 1. September. Umfragen zufolge könnte die in Thüringen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD mit rund 30 Prozent stärkste Kraft werden.

Bereits gekaufte Karten behalten den Angaben nach für den Abend ihre Gültigkeit.