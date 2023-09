Hulk Hogan (70) zum dritten Mal vorm Altar: Seine Sky (45) hat "Ja, ich will" gesagt

Clearwater - Mit 70 Jahren will es Hulk Hogan noch einmal wissen: Zum dritten Mal wagt er sich in den Bund der Ehe. Die Frau an seiner Seite? Die 25 Jahre jüngere Yogalehrerin Sky Daily (45)! Die beiden heiraten in dieser Woche während einer privaten Zeremonie in Clearwater (US-Bundesstaat Florida).