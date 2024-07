One-Hit-Wonder Evelyn Thomas ist tot: Diesen Song von ihr kennt wohl jeder!

Evelyn Thomas wurde mit ihrem Hit "High Energy" weltbekannt. So ist sie auf dem Platten-Cover zu sehen. © PR

Das teilten ihr langjähriger Freund und Produzent Ian Levine (71) sowie Tochter Kimberley Thomas mit.

Demnach kam der Tod für die 70-Jährige selbst und ihre Nahestehenden nicht überraschend. "Wir entfremdeten uns, aber vor ein paar Monaten, als sie wusste, dass sie im Sterben lag, wandte sie sich in Liebe an mich", erklärte Levine in einem emotionalen Posting auf Facebook.

Wie der 71-Jährige weiter schrieb, arbeitete er daraufhin an einem letzten Song für Evelyn Thomas. "Fiachra Trench und ich, nach fünfunddreißig Jahren wieder vereint, ließen sofort alles stehen und liegen und schrieben ein letztes Lied für sie, ein wundervolles, erhebendes Lied namens 'Inspirational'. Sie liebte es und wollte es unbedingt singen, aber ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich viel zu schnell und sie konnte es einfach nicht tun."

Kimberley Thomas "saß an ihrer [Mutter Evelyns, Anm. d. Red.] Seite und hielt ihre Hand, als sie im Sterben lag", fuhr Levine fort. Sie sei "die erstaunlichste und fürsorglichste Tochter der Welt" gewesen.

Der Produzent und Songwriter über die offenbar schwer erkrankte Thomas: "Ihre Musik wird uns alle überdauern." Und recht hat er! Einen ihrer Songs kennt vermutlich jeder.