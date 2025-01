"Ich bin fast erstickt": Schlagersängerin bricht bei Generalprobe zusammen

Bad Kleinkirchheim - Schock in Österreich! Bei der Generalprobe zur Schlagershow "Wenn die Musi spielt" hat Schlager- und Popsängerin Pia Vanelly (48) einen Zusammenbruch erlitten.

Schlagersängerin Pia Vanelly (48) meldete sich inzwischen aus dem Krankenhaus Villach. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/pia_vanelly (2)

Die 48-Jährige hielt sich am vergangenen Freitag vor dem VIP-Zelt des Schlager-Festivals im österreichischen Bad Kleinkirchheim auf, als sie plötzlich Atemnot erlitt.

"Ich war kurz draußen auf dem Gelände und habe mir die Künstler angeschaut. Dann habe ich körperliche Beschwerden bekommen", erklärte sie im Interview mit "5 Minuten".

Schnell wollte sie in den VIP-Bereich, um sich dort hinzusetzen. Doch nichts ging mehr. "Ich konnte plötzlich keinen Schritt weitergehen und habe keine Luft mehr bekommen. Ich hatte zu wenig Sauerstoff und habe gedacht, die Lunge fällt zusammen. Ich bin fast erstickt!", schilderte Pia Vanelly die dramatische Situation.

Glücklicherweise alarmierte jemand den Notruf. Vor Ort wurde die Sängerin erstversorgt, kam dann aber mit einem Helikopter ins Landkrankenhaus Villach.

Inzwischen hat sich Vanelly aus der Klinik gemeldet und Entwarnung gegeben. Sie müsse für weitere Untersuchungen noch ein paar Tage zur Beobachtung dort bleiben.

Aber: "Mein Herz ist okay." Vermutlich könne die in Deutschland geborene Blondine am Freitag das Krankenhaus verlassen.