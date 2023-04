"Ich hab auch schöne Titten": Sexy Golferin begeistert Fans mit witzigen Outfits

Mal tief ausgeschnitten, mal mit einem frechen Spruch auf dem Top: Paige Spiranac (30) weiß sich in Szene zu setzen. © twitter.com/PaigeSpiranac

Normalerweise zeichnet sich die Garderobe der 30-Jährigen vor allem durch tiefe Dekolletés und knappe Röcke aus. Doch ihre Klamotten können nicht nur sexy, sondern auch lustig sein. Das bewies die einstige Profi-Golferin zuletzt immer häufiger mit Auftritten auf ihren Social-Media-Kanälen.

So zeigte sie sich zum Beispiel vor Kurzem bei einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story in einem weißen T-Shirt mit der selbstironischen Aufschrift: "Not only am I funny (I have nice titties too!)" Auf Deutsch übersetzt heißen diese bescheidenen Worte so viel wie: "Ich bin nicht nur witzig, ich habe auch schöne Titten!"

Auf Twitter postete sie kürzlich außerdem ein Bild von sich im halterlosen weißen Top, auf dem "Shadowbanned for being too sexy" stand. Tatsächlich kommt es bei allzu freizügigen Influencerinnen durchaus mal vor, dass sie von sozialen Medien gebannt werden - und das offenbar nur, weil sie "zu sexy" sind, wie Paige es bezeichnet.

Auf TikTok führte die hübsche Blondine zuletzt außerdem einen neuen Siegestanz vor, den sie künftig auf dem Golf-Platz hinlegen wolle. Dabei trug sie ein pinkfarbenes Oberteil mit der Aufschrift: "Eine Frau muss nicht bescheiden sein, um respektiert zu werden!"